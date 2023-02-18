Ворог обстрілює тимчасово окуповані території Херсонської області з метою дискредитації ЗС України

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог здійснює артилерійські обстріли цивільної інфраструктури з метою дискредитації українських військ, а також щоб сформувати негативне ставлення до України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу ввечері.