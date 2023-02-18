Події

20:28 18.02.2023

Ворог обстрілює тимчасово окуповані території Херсонської області з метою дискредитації ЗС України

1 хв читати
Ворог обстрілює тимчасово окуповані території Херсонської області з метою дискредитації ЗС України

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог здійснює артилерійські обстріли цивільної інфраструктури з метою дискредитації українських військ, а також щоб сформувати негативне ставлення до України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу ввечері.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 18.02.2023
Протягом доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження ворожого особового складу та техніки

Протягом доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження ворожого особового складу та техніки

20:18 18.02.2023
Протягом доби окупанти нанесли 16 ракетних і 4 авіаудари

Протягом доби окупанти нанесли 16 ракетних і 4 авіаудари

08:35 18.02.2023
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

07:11 18.02.2023
За добу ворог завдав 39 авіа та ракетних ударів

За добу ворог завдав 39 авіа та ракетних ударів

07:00 18.02.2023
Окупанти ведуть наступ на п’яти напрямках, ЗС України відбито атаки поблизу 20 населених пунктів

Окупанти ведуть наступ на п’яти напрямках, ЗС України відбито атаки поблизу 20 населених пунктів

18:51 17.02.2023
Українська авіація за добу завдала 5 ударів по місцях зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 5 ударів по місцях зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

18:45 17.02.2023
Російські окупанти за добу завдали 6 ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали 6 ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська - Генштаб ЗСУ

07:23 17.02.2023
Окупанти можуть прослуховувати розмови абонентів GSM операторів у Мелітополі, а в Луганську команда іранських інструкторів навчає росіян працювати з ударними БПЛА

Окупанти можуть прослуховувати розмови абонентів GSM операторів у Мелітополі, а в Луганську команда іранських інструкторів навчає росіян працювати з ударними БПЛА

07:11 17.02.2023
ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 16 населених пунктів за добу

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 16 населених пунктів за добу

07:29 16.02.2023
За добу ворог завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів

За добу ворог завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Протягом доби окупанти нанесли 16 ракетних і 4 авіаудари

Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

Україна продовжить бути гарантом світової продовольчої безпеки

Фон дер Ляєн і Сунак виступили із спільною заявою: Важливо надати Україні військовий імпульс, необхідний для перемоги

Бербок: якби ми не підтримували Україну, то бачили б Бучу і Маріуполь по всій країні

ОСТАННЄ

Кулеба: Доки Путін при владі, у нас будуть проблеми

Німеччина заповнить прогалину з боєприпасами для ЗСУ України Gepard до червня-липня

Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

ДСНС попереджає про підвищення рівня води у річках України

У Києві сталася пожежа у складському приміщенні, на місці працює ДСНС

Україна продовжить бути гарантом світової продовольчої безпеки

Кличко обговорив із прем'єром Фінляндії необхідність єднання Європи для підтримки України

Кабмін передав заарештовані 75% акцій "Мелітопольгазу" у розпорядження "Чорноморнафтогазу"

Фон дер Ляєн і Сунак виступили із спільною заявою: Важливо надати Україні військовий імпульс, необхідний для перемоги

Обраний президент Чехії Павел закликає бути більш обережними в оцінці варіантів завершення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА