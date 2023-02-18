Події

20:18 18.02.2023

Протягом доби окупанти нанесли 16 ракетних і 4 авіаудари

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Протягом доби окупанти нанесли 16 ракетних і 4 авіаудари

Протягом доби російські окупанти завдали 16 ракетних, 4 авіаційних ударів, а також здійснили понад 30 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в суботу ввечері на фейсбук-сторінці.

Ворог продовжує вести наступ на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я - Запорізької.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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