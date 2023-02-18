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09:36 18.02.2023

Окупанти продовжили вночі обстрілювати Донецьку область, за добу загинули три мирні жителі – голова обладміністрації

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Окупанти продовжили вночі обстрілювати Донецьку область, за добу загинули три мирні жителі – голова обладміністрації

Троє мирних жителів Донецької області загинули та п'ятеро дістали поранень унаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в суботу вранці.

"На горлівському напрямку одна людина загинула в Іванопіллі, в селі пошкоджено 12 будинків. У Торецькій громаді поранені три людини, ще одна — в Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено три будинки у Федорівці, тривають обстріли Васюківки та Роздолівки. Обстріли зафіксовано в Часовоярській громаді" , - написав Кириленко в телеграмі.

За його словами, напередодні вночі окупанти завдали ракетного удару по м. Покровську. "На щастя, обійшлося без жертв, однак є руйнування: пошкоджено шість житлових будинків, три освітні заклади та центральну площу", - розповів голова обладміністрації.

"На донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка та Красногорівка, гучно було на околицях Очеретинської громади. На лисичанському напрямку під вогнем Сіверськ і Серебрянка Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади — без постраждалих", - повідомив Кириленко.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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