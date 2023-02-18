Події

07:48 18.02.2023

Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та ексміністр оборони США Джеймс Меттіс обговорили перспективи війни та шляхи до перемоги України у поточному році, наголосили на важливості надання Києву бойових літаків.

"Генерал морської піхоти у відставці Джеймс Меттіс – людина мудрості та досвіду. Ми докладно обговорили перспективи війни та шляхи до перемоги України цього року", – написав Кулеба у твіттері у п'ятницю ввечері

Сторони наголосили на важливості поставок Україні бойових літаків.

"Щоб перемогти Путіна, Україні потрібно більше, краще та швидше допомоги, включно з F-16 та іншими бойовими літаками", – написав міністр.

 

 

 

Теги: #україна #війна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 18.02.2023
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

08:02 18.02.2023
УЗ завершила реконструкцію лінії "102" для майбутнього транзитного маршруту Польської залізниці через Україну

УЗ завершила реконструкцію лінії "102" для майбутнього транзитного маршруту Польської залізниці через Україну

07:41 18.02.2023
Британський прем'єр у Мюнхені закликає подвоїти допомогу Україні

Британський прем'єр у Мюнхені закликає подвоїти допомогу Україні

07:21 18.02.2023
Адміністрації Байдена поки не потрібно від Конгресу США додаткових грошей на військову допомогу Україні

Адміністрації Байдена поки не потрібно від Конгресу США додаткових грошей на військову допомогу Україні

21:59 17.02.2023
Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

21:55 17.02.2023
США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

21:38 17.02.2023
Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

21:18 17.02.2023
Україна в 2023 році збереже високу інтенсивність контактів в Африці та відкриє посольства – Кулеба

Україна в 2023 році збереже високу інтенсивність контактів в Африці та відкриє посольства – Кулеба

20:54 17.02.2023
Україна сподівається на розмову Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном – Кулеба

Україна сподівається на розмову Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном – Кулеба

20:36 17.02.2023
США хочуть розмістити в Україні фахівців для моніторингу за використанням американської допомоги

США хочуть розмістити в Україні фахівців для моніторингу за використанням американської допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

Окупанти ведуть наступ на п’яти напрямках, ЗС України відбито атаки поблизу 20 населених пунктів

Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

ОСТАННЄ

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 40 тисяч

Субота обіцяє бути сьомим днем поспіль без обмежень електроенергії у більшості областей

Франція та Німеччина відіграють важливу роль в імплементації української формули миру

Блінкен заявив, що США виступають за безпеку та незалежність Молдови

SpaceX вивела на орбіту британський телекомунікаційний супутник

SpaceX вивела на орбіту шосту з початку року групу інтернет-супутників Starlink

Окупанти у п'ятницю обстріляли сім тергромад на Сумщині

За добу ворог завдав 39 авіа та ракетних ударів

Окупанти ведуть наступ на п’яти напрямках, ЗС України відбито атаки поблизу 20 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА