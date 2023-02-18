Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та ексміністр оборони США Джеймс Меттіс обговорили перспективи війни та шляхи до перемоги України у поточному році, наголосили на важливості надання Києву бойових літаків.

"Генерал морської піхоти у відставці Джеймс Меттіс – людина мудрості та досвіду. Ми докладно обговорили перспективи війни та шляхи до перемоги України цього року", – написав Кулеба у твіттері у п'ятницю ввечері

Сторони наголосили на важливості поставок Україні бойових літаків.

"Щоб перемогти Путіна, Україні потрібно більше, краще та швидше допомоги, включно з F-16 та іншими бойовими літаками", – написав міністр.