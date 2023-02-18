Окупанти у п'ятницю обстріляли сім тергромад на Сумщині

У п'ятницю, 17 лютого, російські окупанти обстріляли 7 територіальних громад Сумської області, зокрема ракетами С-300, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні на нашу область з території Росії було випущено 3 ракети. Одна з ракет була знищена системою ППО. Ще 2 ракети типу "С-300" влучили по смт Краснопілля. У результаті зазначеного ракетного удару пошкоджено вікна в одній із будівель громади", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОВА.

Крім того, протягом дня ворог здійснив обстріл 7 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Хотинської, Краснопільської, Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської. Було зафіксовано понад 120 прильотів.