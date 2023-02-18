Події

07:11 18.02.2023

За добу ворог завдав 39 авіа та ракетних ударів

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За добу ворог завдав 39 авіа та ракетних ударів

Минулої доби п'ятниці, 17 лютого, російські окупанти завдали 10 ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, в ранковому зведенні наголошується, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено.  Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині.

На куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це - Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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