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07:00 18.02.2023

Окупанти ведуть наступ на п’яти напрямках, ЗС України відбито атаки поблизу 20 населених пунктів

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Окупанти ведуть наступ на п’яти напрямках, ЗС України відбито атаки поблизу 20 населених пунктів

Минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районі 20 населених пунктів. Ворог продовжує вести наступ на 5 напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

У Генштабі наголосили, що авіація сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиціях зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили 6 БПЛА супротивника. За попередньою інформацією, 5 – типу "Ланцет" та 1 – "Зала".

Підрозділи ракетних військ та артилерії в той же час уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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