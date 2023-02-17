Події

20:46 17.02.2023

Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

1 хв читати
Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16 через невелику кількість їх у Польщі, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів як частину спільного рішення членів НАТО.

"У нас зовсім небагато їх (літаків F-16 - ІФ-У), ми маємо небагато. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо разом з іншими, як частину рішення членів НАТО", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо постачання літаків F-16 на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю.

Прем'єр Польщі зазначив, що не можна говорити, "що Україна не може бути переможена, а РФ не може виграти цю війну".

"Це неправильно. Ми маємо говорити: РФ має програти цю війну, і Україна має виграти цю війну", - наголосив він.

Прем'єр також нагадав, що Польща вже відправила 250 танків Україні й надасть ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2.

"Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - додав він.

Теги: #польща #мюнхен #літаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:26 17.02.2023
Голова МЗС Франції: ми повинні поставити Україні обіцяну зброю швидко

Голова МЗС Франції: ми повинні поставити Україні обіцяну зброю швидко

21:07 17.02.2023
Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

20:18 17.02.2023
Міністр оборони Великої Британії запевнив у "дуже серйозній реакції" на можливе застосування РФ тактичної ядерної зброї проти України

Міністр оборони Великої Британії запевнив у "дуже серйозній реакції" на можливе застосування РФ тактичної ядерної зброї проти України

19:33 17.02.2023
Прокурор МКС: українці хочуть справедливості в суді за злочини РФ, і ми повинні виконати цю роботу

Прокурор МКС: українці хочуть справедливості в суді за злочини РФ, і ми повинні виконати цю роботу

18:54 14.02.2023
Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

17:44 14.02.2023
США на цьому етапі не планують передавати Україні літаки - голова Пентагону

США на цьому етапі не планують передавати Україні літаки - голова Пентагону

17:06 14.02.2023
З польського МЗС звільнено всіх дипломатів, які закінчили МДІМВ – голова дипвідомства

З польського МЗС звільнено всіх дипломатів, які закінчили МДІМВ – голова дипвідомства

10:43 14.02.2023
Українські зенітники збили два російські літаки - командування ПС ЗСУ

Українські зенітники збили два російські літаки - командування ПС ЗСУ

17:50 13.02.2023
Президент та глава Міноборони Польщі відвідали базу, де українські військові освоюють танки Leopard

Президент та глава Міноборони Польщі відвідали базу, де українські військові освоюють танки Leopard

15:46 13.02.2023
Передчасні мирні переговори натраплять на запеклий опір в Україні – Мюнхенський звіт про безпеку

Передчасні мирні переговори натраплять на запеклий опір в Україні – Мюнхенський звіт про безпеку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

Мюнхенська безпекова конференція зосереджена на путінській війні проти України та захисті світопорядку

РФ не може і не повинна виграти війну проти України – Макрон

Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з Сумщиною не відповідає дійсності - обладміністрація

ОСТАННЄ

Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

Реєстр збитків, яких Україна зазнала внаслідок війни, буде розміщено в Гаазі – Зеленський

Російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Нікопольському районі, одну жінку поранено

США хочуть розмістити в Україні фахівців для моніторингу за використанням американської допомоги

Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

У США завершили збирати уламки збитого аеростата з КНР

Суд засудив директора Russia Today Красовського до п'яти років позбавлення волі за заклики до геноциду українців

Місію виконано – очільники НБУ та Мінфіну повертаються в Україну після зустрічі з МВФ

Голову селищної ради на Харківщині підозрюють у привласненні бюджетних коштів, призначених на капремонт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА