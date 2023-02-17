Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16 через невелику кількість їх у Польщі, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів як частину спільного рішення членів НАТО.

"У нас зовсім небагато їх (літаків F-16 - ІФ-У), ми маємо небагато. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо разом з іншими, як частину рішення членів НАТО", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо постачання літаків F-16 на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю.

Прем'єр Польщі зазначив, що не можна говорити, "що Україна не може бути переможена, а РФ не може виграти цю війну".

"Це неправильно. Ми маємо говорити: РФ має програти цю війну, і Україна має виграти цю війну", - наголосив він.

Прем'єр також нагадав, що Польща вже відправила 250 танків Україні й надасть ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2.

"Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - додав він.