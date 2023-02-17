У США завершили збирати уламки збитого аеростата з КНР

Американські військові завершили збирати уламки китайського аеростата, збитого над Атлантичним океаном, і передають їх для вивчення у ФБР, заявили в Північному командуванні Збройних сил США в п'ятницю.

"Пошукова операція завершилася 16 лютого біля узбережжя Південної Кароліни після того, як сили ВМС США, прикріплені до Північного командування, успішно виявили та зібрали уламки висотного розвідувального аеростата КНР, збитого 4 лютого 2023 року", - йдеться в заяві командування.

У ній наголошується, що фрагменти збитого аеростата передадуть до лабораторії ФБР у Вірджинії для контррозвідувального дослідження.

Раніше в лютому в небі над США виявили китайський аеростат, який у Вашингтоні назвали розвідувальним. Президент країни Джо Байден минулого четверга не поставив під сумнів цю версію.

Цей аеростат збили, щойно він опинився над морем.

У МЗС КНР заявили, що аеростат був цивільним об'єктом, який використовували в наукових цілях, переважно метеорологічних. Його появу в повітряному просторі США в Пекіні пояснили тим, що він збився з курсу.

Згодом над територіями США та Канади сталися ще три аналогічні інциденти: два об'єкти були знищені над Аляскою та над Юконом, одну повітряну ціль збили над озером Гурон на кордоні США та Канади. Вашингтон та Оттава розслідують ці інциденти. Саме ці три аеростати, на відміну від першого, на думку Вашингтона, навряд чи збирали розвіддані.