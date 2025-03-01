У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

У Румунії, на ділянці в 500 метрів від кордону з Молдовою, виявили фрагменти російського безпілотника з активною боєголовкою.

За повідомленням пресслужби Міноборони Румунії, експертиза встановила, що фрагменти належать безпілотному літальному апарату російського виробництва.

«За результатами проведеного експертного огляду та аналізу було встановлено наявність на борту безпілотника активної боєголовки, яка підлягає контрольованому підриву на місці, щоб усунути будь-яку небезпеку для місцевого населення», - йдеться у повідомленні.