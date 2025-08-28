Інтерфакс-Україна
Події
18:11 28.08.2025

Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

3 хв читати
Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Ніч на четвер, 28 серпня, стала другою за кількістю випущених російськими окупантами по Україні дронів та ракет та третьою за кількістю російських дронів та ракет, збитих та подавлених українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Як свідчать дані Повітряних сил Збройних сил України, рекордною була ніч на 9 липня, коли окупанти випустили по Україні 728 дронів та 13 ракет, з них було знешкоджено 711 дронів та сім ракет.

У ніч на 28 серпня окупанти випустили по Україні 598 дронів та 31 ракету, було збито за подавлено 563 дрона та 26 ракет. В ніч на 12 липня окупанти випустили 597 дронів та 26 ракет, було знешкоджено 577 дронів та 25 ракет.

У ніч на 21 серпня було випущено 574 дрона та 40 ракет, з яких 546 дронів та 31 ракета було знешкоджено. В ніч на 4 липня було випущено 539 дронів та 11 ракет, з яких 476 дронів було збито та подавлено, дві ракети збито. В ніч на 9 червня по Україні випустили 479 дронів та 20 ракет, було знешкоджено 460 дронів та 19 ракет.

Як повідомлялось, у ніч на четвер ППО знешкодила 589 із 629 повітряних цілей, з них – 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 18 крилатих ракет Х-101, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих або уламків на 26 локаціях.

Всього у ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням 629 засобів повітряного нападу: 598 ударних БпЛА; 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 20 крилатих ракет Х-101.

Таким чином, ефективність роботи ППО цієї ночі становила 93,6%.

Противник через тиждень повернувся до практики масованих повітряних атак з використанням БпЛА та ракетних ударів з наземних та повітряних носіїв. Попередній такий удар припав в ніч на 21 серпня, коли армія РФ атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: 574 ударними БпЛА; 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал"; 2 балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23"; 19 крилатими ракетами Х-101; 14 крилатими ракетами "Калібр" та ракетою "Оникс". Тоді ППО ЗСУ знешкодили 577 цілей, з них - 546 ударних БпЛА, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет "Калібр", було зафіксовано влучання в 11 локаціях.

Найменший відсоток випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення було знешкоджено в ніч на 20 липня (лише 25 з 57, 44%). Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб). З них було збито 303 і подавлено 415 (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

Теги: #атака_рф #аналіз #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 28.08.2025
Келлог засудив атаку РФ по Україні: Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США

Келлог засудив атаку РФ по Україні: Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США

17:17 28.08.2025
Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

17:12 28.08.2025
Мерц засудив атаку по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

Мерц засудив атаку по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

17:05 28.08.2025
Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні та закликав до припинення вогню

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні та закликав до припинення вогню

14:49 28.08.2025
Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу, поранено охоронця

Офіс British Council у Києві значно пошкоджений в результаті російського обстрілу, поранено охоронця

14:35 28.08.2025
Європейські лідери та дипломати засуджують атаку РФ по Києву, закликають до тиску на Кремль

Європейські лідери та дипломати засуджують атаку РФ по Києву, закликають до тиску на Кремль

14:46 27.08.2025
Реєстрація ФОПів в агросекторі у ІІ пів.-2025 зросла на 52%, агрокомпаній - на рівні минулого року - дослідження

Реєстрація ФОПів в агросекторі у ІІ пів.-2025 зросла на 52%, агрокомпаній - на рівні минулого року - дослідження

17:06 25.08.2025
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

12:10 23.08.2025
Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

07:54 01.06.2025
Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату

Вже 19 загиблих у Києві

Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

Вночі завдано ракетного удару по заводу Bayraktar

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Шмигаль розповів про побудову мережі Kill Web, яка дозволяє бачити поле бою як цілісну систему

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

Фон дер Ляєн розповіла Зеленському про підготовку 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ та координацію з іншими партнерами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА