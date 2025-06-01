Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

Сторони у переговорах між Україною й Росією повинні бути готові трохи відступити назад, заявив спеціальний посланник президента США з питань України генерал Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Келлог в розмові наголосив, що росіяни досі не виконали обіцянку надати США свої умови перед наступним раундом переговорів у Стамбулі.

"Як нам об'єднати їх, поки ми не дійдемо до того, що я називаю припиненням вогню? Я використовую термін " всеосяжне припинення вогню". І я визначаю його як повітряне, морське, наземне та інфраструктурне. Росіяни зараз… я маю на увазі, що ми не можемо отримати їхні умови. Ми їх все ще не отримали. Вони пообіцяли президенту Трампу, Путін пообіцяв, що він отримає їх протягом тижня. Через тиждень вони не з'явилися", - сказав Келлог.

"Це щось на кшталт: а де ж розсудливість? Тому що президент виклав дуже розумний план, який ми привезли з Лондона. Ми розробили те, що я називаю технічним завданням (термін, який я використовую). Росіяни називають їх меморандумами. Ось як це виглядає", - зазначив Келлог.

Спеціальний посланник вказав на порозуміння щодо обміну полоненими як на приклад конструктивного діалогу й прогресу.

"Усі мають бути готові трохи відступити назад… сказати: "Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату". І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви готові сказати: "Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства"… І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі, що звільнення тисячі полонених з кожної сторони", - сказав Келлог.

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