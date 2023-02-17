У вихідні в Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла

18-19 лютого в деяких районах столиці та області можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері, відключення можуть бути з 9:00 до 22:00 суботи в частині лівого берега та в Голосіївському районі, з 8:00 до 13:00 неділі – у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в низці населених пунктів Бучанського району. У компанії зазначили, що у вихідні електропостачання обмежуватимуть з 6:00 до 22:00.

"Енергетики докладають максимум зусиль для покращення ситуації в енергосистемі", – наголосили в ДТЕК.

Як повідомлялося, з минулої неділі, шість днів поспіль, Україна живе без застосування графіків відключень у більшості областей з огляду на відсутність дефіциту ресурсу, водночас оператори попереджають про можливі відключення через ремонти або перевантаження мереж.