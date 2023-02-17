Спеціальна робоча група розробить алгоритм повернення державного та приватного майна після деокупації Криму - Верещук

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що над алгоритмом повернення державного та приватного майна після деокупації Криму працюватиме спеціально створена робоча група.

"За її словами, процес повернення деокупованого Криму до політичного, правового, соціально-економічного та культурного поля України відрізнятиметься від того, як це відбувалося на звільнених територіях Харкова та Херсона", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що насамперед це пов'язано із тривалістю періоду окупації.

"Українські закони не працювали в Криму 9 років. За цей час окупанти встигли націоналізувати частину українського майна. Відомі випадки, коли кримчани, що виїхали з півострова після окупації, втратили його за російськими законами. Хтось не зміг прийняти у спадок майно, яке після російської інвентаризації опинилося у майнових реєстрах країни-агресора", - заявляють у відомстві.

За словами віцепрем'єра, ці та багато інших питань обговорюють у робочій групі, до якої увійшли юристи, представники центральних органів виконавчої влади та громадського сектора.

"Насамперед розглядаються дві категорії – державне та приватне майно. Державне буде повернено у власність держави та органів місцевого самоврядування. А ось питання приватного майна треба обговорювати. Адже за 9 років квазісудова влада в Криму прийняла щодо нього понад 1,2 млн рішень. І з цим також треба буде щось робити", – резюмувала Верещук.