Зеленський на Мюнхенській конференції: Ми не погодимося на жоден компроміс, ми маємо захистити Україну та світ

Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність альтернативи перемозі України у війні.

"Немає альтернативи перемозі України, немає альтернативи Україні в ЄС, Україні в НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії, звільнити наші міста, села", - сказав Зеленський на відкритті Мюнхенської безпекової конференції в п'ятницю.

Президент наголосив, що люди не можуть стати питанням компромісу.

"Ми маємо звільнити Україну та Європу. Коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів. Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні", - наголосив Зеленський.