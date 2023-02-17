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13:56 17.02.2023

ЄС заморозив російські активи на 21,5 млрд євро - ЄК

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ЄС заморозив російські активи на 21,5 млрд євро - ЄК

Єврокомісія заморозила російські активи в Європі на суму 21,5 млрд євро, працює над блокуванням інших, зокрема Центробанку РФ, і шукає легальні шляхи до можливої конфіскації деяких активів, заявив член ЄК, який опікується питаннями юстиції Дідьє Рейндерс.

"Нам вдалося заморозити вже 21,5 млрд євро російських олігархів та юридичних осіб, внесених до санкційних списків. Ми продовжимо працювати за іншими активами, такими як резерви Центрального банку Росії", - сказав він у п'ятницю після першого очного засідання спеціальної робочої групи із заморожених активів, створеної при ЄК.

Рейндерс також повідомив, що Брюссель працює над директивою щодо посилення заходів проти тих, хто намагається обійти санкції.

Він зазначив, що ця робота є поетапною і не передбачає переходу до процесу конфіскації активів у випадках, коли вони пов'язані з кримінальними злочинами.

"Перший крок - блокувати або заморозити активи. Другий крок - розпочати процес конфіскації у випадках, коли є кримінальні злочини", - зазначив він, наголосивши, що ЄС працює разом із G7 і що Швейцарія діє переважно в тому самому порядку.

Теги: #єврокомісія #активи_рф

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