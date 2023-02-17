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13:43 17.02.2023

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України розпочне роботу у липні - єврокомісар

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Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України розпочне роботу у липні - єврокомісар

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України почне функціонувати в липні 2023 року в Гаазі (Нідерланди), заявив член Європейської комісії (ЄК) з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

"Щодо воєнних злочинів уже багато країн розпочали свої розслідування, але також ми працюємо над злочином агресії і тим, щоб запрацював міжнародний центр із переслідування злочину агресії проти України в Гаазі. Він приєднаний до спільної слідчої групи, до якої входять шість країн та Україна. Ціллю центру буде збереження доказів та їх збір для майбутніх судів. Ми вже дали таку компетенцію Євроюсту, а також створити нову базу даних, яка скоро функціонуватиме", - сказав Рейндерс на брифінгу з генпрокурором України Андрієм Костіним у Брюсселі у п'ятницю.

Єврокомісар зазначив, що процес збирання доказів дуже важливий для подальшої передачі доказів до суду.

"Ми шукаємо найкращі шляхи для організації трибуналу на підставі зібраних доказів", - пояснив він.

Наступним кроком буде пошук юрисдикції Спецтрибуналу, про який просить Україна, або іншого трибуналу.

"Ми відкриті у питанні того, як працювати над цим", - додав Рейндерс.

Він зазначив, що в Україні скоюють багато воєнних злочинів і потрібно бути впевненими, що "злочинці будуть точно покарані, і все життя боятимуться постати перед трибуналом".

2 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в Гаазі буде створено міжнародний центр з розслідування злочину агресії РФ.

Теги: #війна #гаага #злочини_рф

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