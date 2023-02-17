У Києві відбудеться фотовиставка про діяльність ТЧХУ під час війни

Фотовиставка "Ми поруч", присвячена діяльності Червоного Хреста під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, відбудеться у Києві 21-22 лютого.

"На виставці будуть представлені понад 70 унікальних світлин з роботи волонтерів Червоного Хреста України та Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

В експозиції будуть представлені роботи відомих фотографів Євгена Малолєтки, Павла Петрова, Костянтина Чернічкіна, Олега Легенького.

Програма виставки також передбачає майстер-класи з надання першої домедичної допомоги, інформаційні сесії про першу психологічну допомогу та мінну небезпеку.

Волонтери загонів швидкого реагування ТЧХУ продемонструють спецтранспорт, на якому супроводжують евакуаційні колони та працюють у прифронтових регіонах.