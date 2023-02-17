Раді пропонують відкликати з комітету нацоборони Льовочкіна, обраного до парламенту від "ОПЗЖ"

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") ініціює відкликання народного депутата Сергія Льовочкіна (група "Платформа за життя та мир") зі складу комітету.

Відповідний проєкт постанови №9022 про внесення змін до постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" зареєстровано у парламенті у четвер, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" Безугла.

Проєкт постанови передбачає відкликання з персонального складу комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Льовочкіна.

У пояснювальній записці до проєкту постанови уточнюється, що Льовочкін не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану.

Льовочкін був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" та входив до однойменної фракції. Діяльність "ОПЗЖ" в Україні була заборонена рішенням суду у 2022 році, після чого припинила існування і фракція цієї політичної сили у законодавчому органі.