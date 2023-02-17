Події

09:18 17.02.2023

Вашингтон підтримує завдання Україною ударів по російських військових об'єктах у Криму - Нуланд

1 хв читати
Вашингтон підтримує завдання Україною ударів по російських військових об'єктах у Криму - Нуланд

США не визнають Крим територією Росії і вважають його українським, з огляду на це вони підтримують завдання Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Росія побудувала в Криму масу військових споруд, вони є законними цілями, по яких Україна завдає ударів, і ми підтримуємо це", - сказала вона під час виступу у Фонді Карнеґі у Вашингтоні.

Нуланд зазначила, що "щонайменше без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці", і демілітаризація має стати частиною "стійкого стримування".

Теги: #крим #нуланд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 13.02.2023
Для забезпечення держуправління у Криму після його деокупації Україні необхідно залучити майже 50 тис. кадрів – Ташева

Для забезпечення держуправління у Криму після його деокупації Україні необхідно залучити майже 50 тис. кадрів – Ташева

13:09 13.02.2023
В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

09:49 07.02.2023
СБУ: Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ

СБУ: Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ

10:33 31.01.2023
МЗС України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про приналежність Криму РФ

МЗС України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про приналежність Криму РФ

11:22 28.01.2023
Окупанти депортують дітей з Херсонської області до Криму - ISW

Окупанти депортують дітей з Херсонської області до Криму - ISW

11:27 27.01.2023
Мінреінтеграції розробило інструкцію, як дивитися українське ТБ у тимчасово окупованому Криму

Мінреінтеграції розробило інструкцію, як дивитися українське ТБ у тимчасово окупованому Криму

20:39 25.01.2023
Прокуратура автономії відкрила кримінальне провадження за фактом чергової хвилі масових незаконних затримань у Криму

Прокуратура автономії відкрила кримінальне провадження за фактом чергової хвилі масових незаконних затримань у Криму

19:36 19.01.2023
Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

08:09 19.01.2023
США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

15:34 02.01.2023
Україна звільнить Крим до кінця серпня - генерал Годжес

Україна звільнить Крим до кінця серпня - генерал Годжес

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ повністю відновив роботу наземного електротранспорту

Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Втрати РФ за добу склали 800 одиниць о/с, 2 танки і 16 артсистем

Зеленський: пріоритет на фронті – тримати ситуацію та готуватися до ескалації

Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

ОСТАННЄ

Прогноз погоди на вихідні 18–19 лютого: вже відчувається подих весни

Київ повністю відновив роботу наземного електротранспорту

Британська розвідка оцінює втрати РФ в Україні в 175-200 тис., зокрема 40-60 тис. убитими

Окупанти не зможуть узяти Бахмут до 24 лютого - ISW

У результаті нічних ворожих ударів по Харкову потерпілих немає

Центральну лікарню Довжанська на Луганщині переобладнали під військовий шпиталь, а бюджетників змушують терміново здавати кров

Ворог намагається встановити у Мелітополі російський інтернет-провайдер і мобільний оператор

До 10 людей зросла кількість поранених у Бахмуті в результаті російських обстрілів за минулу добу

Втрати РФ за добу склали 800 одиниць о/с, 2 танки і 16 артсистем

США розроблять план дій у разі виявлення нових непізнаних об'єктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА