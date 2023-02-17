Вашингтон підтримує завдання Україною ударів по російських військових об'єктах у Криму - Нуланд

США не визнають Крим територією Росії і вважають його українським, з огляду на це вони підтримують завдання Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Росія побудувала в Криму масу військових споруд, вони є законними цілями, по яких Україна завдає ударів, і ми підтримуємо це", - сказала вона під час виступу у Фонді Карнеґі у Вашингтоні.

Нуланд зазначила, що "щонайменше без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці", і демілітаризація має стати частиною "стійкого стримування".