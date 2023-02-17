Події

07:37 17.02.2023

Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

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Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Російські окупаційні війська пізно ввечері 16 лютого завдали ракетних ударів по Харкову, їхньою метою були об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300. Під прицілом окупантів в черговий раз об'єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харків #ракетний_удар

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