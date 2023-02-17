Окупанти можуть прослуховувати розмови абонентів GSM операторів у Мелітополі, а в Луганську команда іранських інструкторів навчає росіян працювати з ударними БПЛА

Російські окупанти встановили в Мелітополі вежу мобільного зв'язку, за допомогою якої можуть прослуховувати розмови абонентів GSM операторів, а в Луганську новоприбула команда іранських інструкторів, навчає росіян працювати з ударними БПЛА, повідомляє Генеральний штаб України.

"У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв'язку, встановленої противником. Через неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів", - йдеться у повідомленні.

А до тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.

Разом із тим, для поповнення втрат у живій силі противник у різний спосіб залучає до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих "гастарбайтерів".

"Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан", - зазначили у Генштабі.

юв