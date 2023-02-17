ЗС України відбили ворожі атаки поблизу 16 населених пунктів за добу

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів Херсонської, Луганської та Донецької області за добу, повідомляє Генеральний штаб.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України.

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка і Кучерівка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка та Озарянівка.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню потерпали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Постраждали мирні люди.