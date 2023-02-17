Події

05:28 17.02.2023

Apple відклала презентацію шолома змішаної реальності до червня

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Apple відклала презентацію шолома змішаної реальності до червня

Американська Apple Inc. перенесла демонстрацію свого першого шолома змішаної реальності із квітня на червень, пишуть закордонні ЗМІ.

Наразі очікується, що шолом буде представлено на щорічній Всесвітній конференції розробників (WWDC), повідомило агентство Bloomberg. Перенесення пов'язані з тим, що результаті тестування продукту було виявлено необхідність доробок як конструкції, і програмного забезпечення.

Apple працювала над шоломом доповненої реальності протягом кількох років і його випуск відкладався вже кілька разів. У січні ЗМІ також повідомили, що компанія відклала термін випуску легких очок доповненої реальності до 2024 чи 2025 року.

Змішана реальність поєднує елементи реального та віртуального світів, дозволяючи користувачам взаємодіяти з віртуальним середовищем. Вартість шолома Apple становитиме близько $3 тис., згідно з даними Bloomberg.

Акції Apple під час попередніх торгів у четвер дешевшають на 0,3%. За останні 12 місяців вони впали на 10%.

Теги: #сша #apple #перенос #презентація

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