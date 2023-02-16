Події

22:32 16.02.2023

Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

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Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення українських полонених

Президент України Володимир Зеленський подякував Координаційному штабу за звільнення з полону українських громадян.

"Є чергова хороша новина: повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні – ще 101 людина. Більшість – захисники Маріуполя, рядові та сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один громадянський – перший заступник міського голови Енергодару", - він у відеозверненні у четвер.

"Я щасливий за кожну з більш ніж сотні українських сімей, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому Координаційному штабу і всій нашій команді і всім, хто допомагає", - сказав також він.

Теги: #україна #штаб #полонені #зеленський

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