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21:13 16.02.2023

Зеленський відкинув можливість відмови від територій

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Зеленський відкинув можливість відмови від територій

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість відмови від будь-яких територій своєї країни в рамках можливої мирної угоди з Росією.

В інтерв'ю ВВС, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії, він попередив, що поступка землею означатиме, що Росія може "продовжувати повертатися", а західна зброя наблизить мир.

Зеленський також сказав, що прогнозований весняний наступ уже розпочався. "Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", - сказав він. Однак він вважає, що українські сили мають сили й надалі чинити опір наступу Росії доти, доки вони зможуть розпочати контрнаступ, хоча він повторив свої заклики до більшої військової допомоги з боку Заходу.

"Звісно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія", – сказав Зеленський ВВС.

Зеленський також відповів на погрозу лідера Білорусі Олександра Лукашенка вести війну разом із російськими військами на його території, якщо бодай один український солдат перейде кордон. "Я сподіваюся, що [Білорусь] не приєднається [до війни]", - сказав він. "Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо", - запевнив президент України.

За його словами, дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "величезною помилкою".

На запитання, чи він здивований тактикою Росії у війні, Зеленський назвав її "нікчемною". "Те, як вони знищили все. Якщо їхні солдати отримали [і виконали] ці накази, отже, вони поділяють самі цінності".

"Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси ослабили б нас як державу", - сказав він.

"Ідеться не про сам компроміс, — сказав він. - Навіщо нам цього боятися? Щодня у житті в нас мільйони компромісів. Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні. Тому що немає довіри. Діалог із ним? Ні. Тому що немає довіри".

 

Теги: #війна #позиція #зеленський

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