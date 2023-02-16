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20:11 16.02.2023

Леонардо Ді Капріо зробив пожертву до Фундації Олени Зеленської, кошти буде спрямовано на надання допомоги українським дітям

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Леонардо Ді Капріо зробив пожертву до Фундації Олени Зеленської, кошти буде спрямовано на надання допомоги українським дітям

Американський актор Леонардо Ді Капріо зробив пожертву до Фондації Олени Зеленської, його кошти буде спрямовано на надання допомоги українським дітям, повідомляє пресслужба фундації.

"Ми хочемо подякувати Леонардо Ді Капріо за його внесок у Фундацію Олени Зеленської на підтримку українців. Це дасть змогу надати допомогу тим дітям, які найбільше постраждали від війни", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що кошти, зокрема, буде спрямовано на допомогу сім'ї дівчинки Віки, якій діагностовано психічний розлад. Їй довелося пережити окупацію Херсона, а також евакуюватися з родиною під дулами танків і постійними обстрілами. Також допомогу буде надано вісьмом вихованцям дитячого будинку сімейного типу з Олешків, будинок яких було знищено під час війни, а батько сімейства нині захищає Україну на передовій; а також родині 3-річної Віолетти з Київської області, батьки якої майже дев'ять років тому вперше зіткнулися з російською агресією у Донецьку, яка змусила їх залишити свою домівку.

"Фундація підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти виховуються у справжній сімейній атмосфері. Ми координуємо свої зусилля з державою, щоб Україна не знала сирітства. Разом ми надаємо шанс дітям мати повноцінне дитинство з доступом до освіти, медицини та добробуту. Дякую, Леонардо, за те, що приєдналися до Фундації Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", - підсумували у фундації.

Теги: #пожертвування #актор #фундація

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