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15:39 16.02.2023

Парламент Словаччини визнав РФ спонсором тероризму

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Парламент Словаччини визнав РФ спонсором тероризму

Парламент Словаччини визнав Російську Федерацію спонсором тероризму.

"Національні збори Словацької Республіки своєю постановою визначили чинний російський режим терористичним, а Росію - державою, яка підтримує тероризм", - повідомляє сайт парламенту Словаччини в четвер.

Депутати також засудили прямі та опосередковані загрози з боку Росії застосувати ядерну зброю.

У постанові зазначається, що Національні збори не визнають результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, які РФ провела на окупованих територіях, і вважає ці території українськими. Парламент також підтримав зусилля щодо створення спеціального трибуналу з агресії РФ та судове переслідування за злочини проти людяності та військові злочини російської армії.

При цьому Нацзбори засудили гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини, та закликало правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи своєї країни не недооцінювати загрози, а вживати проти неї дієвих заходів для збереження безпеки та демократії у Словаччині.

Теги: #рф #тероризм #словаччина

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