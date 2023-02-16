Парламент Словаччини визнав РФ спонсором тероризму

Парламент Словаччини визнав Російську Федерацію спонсором тероризму.

"Національні збори Словацької Республіки своєю постановою визначили чинний російський режим терористичним, а Росію - державою, яка підтримує тероризм", - повідомляє сайт парламенту Словаччини в четвер.

Депутати також засудили прямі та опосередковані загрози з боку Росії застосувати ядерну зброю.

У постанові зазначається, що Національні збори не визнають результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, які РФ провела на окупованих територіях, і вважає ці території українськими. Парламент також підтримав зусилля щодо створення спеціального трибуналу з агресії РФ та судове переслідування за злочини проти людяності та військові злочини російської армії.

При цьому Нацзбори засудили гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини, та закликало правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи своєї країни не недооцінювати загрози, а вживати проти неї дієвих заходів для збереження безпеки та демократії у Словаччині.