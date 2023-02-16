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15:36 16.02.2023

Кулеба: Розраховуємо на підтримку Ізраїлю в межах заходів ООН до роковин повномасштабного вторгнення РФ

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Кулеба: Розраховуємо на підтримку Ізраїлю в межах заходів ООН до роковин повномасштабного вторгнення РФ

Глави МЗС України та Ізраїлю під час переговорів у Києві обговорили співпрацю в межах ООН, зокрема напередодні роковин повномасштабного вторгнення РФ, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"В ООН відбудуться певні заходи, де ми розраховуємо на підтримку наших ізраїльських партнерів", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном у Києві.

За словами Кулеби, їх розмова з Коеном була "дуже відвертою", більша частина переговорів відбувалася тет-а-тет.

Глава МЗС України порушив питання формули миру президента Володимира Зеленського. "Ми ведемо переговори з низкою країн щодо того, щоб вони приєдналися до реалізації", - додав міністр.

Теги: #оон #ізраїль

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