У Києві презентували проєкт "Серце Азовсталі" на підтримку захисників Маріуполя

В Україні стартував проєкт "Серце Азовсталі", спрямований на підтримку захисників Маріуполя та сімей загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, повідомила керівниця проєкту Ксенія Сухова.

"Кому ми допомагаємо? Захисникам Маріуполя всіх підрозділів, які захищали місто, сім'ям загиблих героїв, сім'ям полонених і тих воїнів, які вважаються зниклими безвісти, воїнам, які повертаються додому з полону. Ми формуємо базу людей, які отримуватимуть допомогу від проєкту "Серце Азовсталі" через прямі звернення. Цю базу даних ми верифікуємо через військові підрозділи. Водночас ми створюємо координаційну раду офіцерів із представників підрозділів, які захищали Маріуполь, оскільки ми не ухвалюватимемо рішення самі, одноосібно. Також буде створено наглядову раду, яка здійснюватиме різнобічну експертизу", – сказала Сухова на презентації проєкту у четвер.

У межах проєкту "Серце Азовсталі" розроблено декілька гнучких напрямів роботи. Зокрема йдеться про лікування, реабілітацію, протезування військових, адаптацію до цивільного способу життя, турботу про сім'ї загиблих, полонених і безвісти зниклих захисників Маріуполя, юридичний супровід. Зміст програм може змінюватись та доповнюватись залежно від необхідності.

Представники проєкту планують втілювати його у партнерстві з українськими та міжнародними організаціями та установами, які працюють із військовими та їхніми сім'ями.

За словами організаторів, початковий етап реалізації проєкту займе орієнтовно шість тижнів, протягом яких вони прийматимуть заявки від захисників та їхніх сімей, а також спільно з представниками гарнізону "Маріуполь" сформують остаточний список внутрішніх проєктів згідно з напрямами.

Представник металургійного комбінату "Азовсталь" та генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков наголосив, що запуск проєкту "Серце Азовсталі" та реалізація його цілей є дуже своєчасними та правильними діями.

У свою чергу захисники Маріуполя – заступник командира з бойової підготовки другого батальйону 36 бригади Олександр Чоловський та начальник служби оперативної підготовки східного територіального управління Нацгвардії полковник Сергій Савінський – наголосили на необхідності також надавати допомогу сім'ям військових.

"Важливо, щоб це була адресна допомога і насамперед сім'ям загиблих героїв у Маріуполі. Також багато наших хлопців перебувають у полоні та вважаються зниклими безвісти. Їхні сім'ї перебувають і у різних частинах України, і за кордоном. Дехто все ще залишається на тимчасово окупованих територіях. Тому необхідно надати допомогу якомога більшій кількості наших загиблих героїв, також тим, хто наразі захищає Україну", – зазначив Савінський.

Проєкт "Серце Азовсталі" є частиною великого мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Бюджет проєкту підтримки становить 1 млрд грн. Рішення щодо створення цього проєкту та його фінансування український бізнесмен оголосив 16 січня 2023 року.

"Сталевий фронт" – це ініціатива, яка об'єднала всю мілітарну допомогу бізнесів SCM (System Capital Management) Ріната Ахметова для Збройних сил України, Головного управління розвідки Міноборони, медиків та працівників критичної інфраструктури. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній досягла 4,3 млрд грн.