Події

13:33 16.02.2023

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до шести - Синєгубов

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Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до шести - Синєгубов

Загальна кількість постраждалих унаслідок авіаудару російських окупантів по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області у четвер зросла, за оновленими даними, до шести, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ще п'ятеро чоловіків віком від 35 до 65 років дістали поранень. Медики надали їм усю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно. Постраждалі - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв'язку", - написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок авіаудару по Вовчанську близько 10:30 у четвер постраждав 30-річний працівник "Харківобленерго", якого було госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою. Також пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Теги: #удар #вовчанськ

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