Канада виділить Україні додатково CAD7,5 млн на розмінування та навчання фахівців

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила про плани Канади додатково виділити CAD7,5 млн на розмінування та навчання українських піротехніків та фахівців вибухотехнічної служби, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Канада виділить додатково CAD7,5 млн на розмінування українських територій, зокрема на навчання ваших фахівців. У цій роботі ви можете на нас розраховувати", - сказала Жолі під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, повідомляється на офіційній сторінці МВС у фейсбуці у четвер.

Як зазначається, Клименко подякував уряду Канади за потужну допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення Росії. "Нас пов’язують не тільки велика українська діаспора, а й спільні проєкти, починаючи від розбудови патрульної поліції та реформування Нацполіції і дотепер, коли ви нас підтримуєте під час війни", - сказав глава МВС України.

У свою чергу Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з агресором і зробить усе можливе, щоб наша країна подолала наслідки війни та змогла далі розвиватись. "Канада однією з перших надала значну фінансову допомогу Україні. І ми продовжимо це робити до вашої перемоги", - сказала глава МЗС Канади.

Згідно з повідомленням пресслужби МВС, сторони обговорили нагальні потреби та проблеми, щодо вирішення яких система МВС України потребує допомоги та сприяння міжнародних партнерів. Зокрема, Клименко поінформував про створення у структурі відомства бойових підрозділів "Гвардії наступу", які братимуть участь у звільненні окупованих Росією українських територій.

Як зазначає пресслужба відомства, традиційною галуззю співпраці, до якої наші канадські союзники предметно та активно долучаються, є навчання українського персоналу піротехніків та фахівців вибухотехнічної служби, а також технічне забезпечення гуманітарного розмінування наших територій. У зв'язку з цим Клименко зазначив, що для відновлення повноцінного життя на деокупованих територіях потрібно, зокрема, очистити сільгоспугіддя від вибухонебезпечних предметів. Але для цього ще не вистачає навченого персоналу та відповідної техніки, зокрема важкої та роботизованої.

У свою чергу Жолі запевнила, що тема розмінування в Україні залишатиметься у фокусі пріоритетів канадської допомоги.

Крім того, сторони обговорили можливий подальший розвиток спільних проєктів щодо лікування, протезування та реабілітації наших військових та правоохоронців - ветеранів війни.