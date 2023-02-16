Остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, можуть з'явитися нові модифікації для підвищення їх смертоносності - Генштаб ЗСУ

Остання модернізація російської крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, проте країна-агресор продовжує знаходити способи для виробництва ракет і можуть з'явитися нові модифікації для підвищення смертоносності ракет, заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних сил України полковник Микола Данилюк.

"Значна допомога західних партнерів у посиленні нашої системи протиповітряної оборони та напрацювання досвіду розрахунками ППО привела до зниження ефективності російських ударів по території України. Основна ракета, яку вони використовують та позиціонують як високоточну зброю - ракета Х-101", - сказав Данилюк на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він зазначив, що Х-101 - одна з найновіших розробок російського ВПК, якою "пишається країна-агресор", водночас росіяни змушені здійснювати модернізацію цієї ракети.

У Генштабі зазначили, що росіяни зіткнулися з проблемою точності наведення ракет і ударними темпами почали нарощувати можливості наведення.

Як пояснив Данилюк, основною відмінністю нової оптикоелектронної системи наведення Х-101 є наявність трьох нерухомих об'єктивів. У старій версії – один об'єктив, встановлений на поворотний механізм із кутами повороту до 10 градусів. Також зміни було внесено до електронно-обчислювальної машини ракети.

"Ця складова крилатої ракети Х-101 є прямим доказом залежності російського ВПК від іноземних компонентів. Але РФ змогла замінити частину мікросхем та чіпів на чіпи інших виробників. Це не означає неефективність санкцій, інакше РФ мала б необмежений доступ до компонентів", - сказав він.

Водночас, як зазначив експерт, РФ продовжує знаходити можливості для виробництва нових ракет.

Окрім того, у нових ракетах було виявлено блок постановки пасивних перешкод Л-504. Блок оснащений піропатронами з дипольними відбивачами. Дипольний протиударний відбивач - один із засобів радіолокаційного придушення, є смужкою з фольги або металізованого паперу.

"Під час пострілу створюють хмару, що ускладнює наведення засобів ППО на ракету. За задумом росіян, це дасть можливість ракетам здійснювати прорив нашої ППО. Але проведені дослідження та статистика роботи української ППО свідчить, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора", - заявили у Генштабі.

Данилюк наголосив, що масованого прориву української протиповітряної оборони не відбувається, а російські ракети все частіше падають на їхній же території, не долітаючи до України.

"Задум модифікації ракети свідчить про те, що РФ не відмовляється від своєї тактики тероризму, а хоче завдати все більше руйнувань, убивати все більше українців. Саме тому можуть з'явитися нові модифікації і технічні рішення для підвищення точності та смертоносності російських ракет. Україна потребує подальшої допомоги союзників", - сказав він.

Данилюк наголосив, що крилата ракета Х-101 продемонструвала обмежені можливості з прориву української системи ППО.

У Генштабі зазначили, що запаси Х-101 у РФ значно зменшились, тому росіяни використовують ракети вже 2023 року виробництва (перший квартал), зокрема уламки таких ракет знайдено після удару 10 лютого.

Х-101 – російська стратегічна крилата авіаційна ракета, призначена для ударів по важливих наземних цілях. Ракета здійснює політ на дозвукових швидкостях, має варіативний профіль польоту завдяки можливості зміни висоти від 30 до 6 тис. м.

Приблизна вартість ракети Х-101 – 12 млн доларів США.