Події

11:43 16.02.2023

У Павлограді 8 поранених унаслідок ракетного удару, пошкоджено 50 будинків - ДСНС

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Одна людина загинула та вісім дістали поранень унаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Павлоград Дніпропетровської області у ніч на четвер, повідомляється на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у фейбуці.

"Унаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка і попередньо вісьмох людей травмовано, двох поранених госпіталізовано до лікарні, це - 70-річний чоловік та 37-річна жінка… Також зруйновано сім приватних будинків і ще 50 - понівечено. Побито декілька господарських будівель і автомобіль", - ідеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок влучання у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Наслідки атаки ще уточнюються, зазначили у відомстві.

Раніше з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомлялося про одну загиблу та сімох поранених унаслідок ракетних ударів російських окупантів по місту, двох поранених було госпіталізовано. Також повідомлялося про сім зруйнованих та 30 пошкоджених приватних будинків.

Теги: #павлоград #удар

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