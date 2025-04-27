Інтерфакс-Україна
Події
13:38 27.04.2025

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Павлограді постраждали 18 чоловік

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Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Павлограді постраждали 18 чоловік

До 18 осіб збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки безпілотників окупаційної армії РФ, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Щодо ударів БпЛА, які Павлоград пережив раніше. Кількість постраждалих після них збільшилася до 18. До медиків звернулися ще троє місцевих, серед яких і 12-річна дівчинка, яка лікуватиметься вдома. П'ятеро пацієнтів залишаються у лікарні", - написав він у Телеграмі в неділю.

За інформацією голови ОВА, у Павлограді понівечено 13 багатоквартирних будинків. Поблизу них розгорнуті мобільні пункти міськради та поліції. Працюють також представники гуманітарної місії.

Як повідомлялось, одна людина загинула й одна дитина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області, повідомляє ДСНС в телеграм-каналі в неділю.

Теги: #атака_бпла_рф #павлоград #дніпропетровська

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