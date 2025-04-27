Один цивільний загинув і одна дитина постраждала внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Дніпропетровській області

Одна людина загинула й одна дитина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області, повідомляє ДСНС в телеграм-каналі в неділю.

"В місті Павлоград внаслідок нічної атаки загинув чоловік та постраждала чотирнадцятирічна дівчина. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та виникла пожежа в одній із будівель, пожежу ліквідовано. Також, в Павлоградському районі ворог поцілив по сільгосппідприємству. Загинуло 500 голів свійських тварин. В Синельниківському районі значних руйнувань зазнало два підприємства та пошкоджено житловий будинок. В обласному центрі побиті вікна в чотирьох багатоповерхівках та магазинах", - йдеться в повідомленні ДСНС.