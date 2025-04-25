Інтерфакс-Україна
Події
20:38 25.04.2025

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

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Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"
Фото: https://www.facebook.com/yana.hospitallers/?locale=uk_UA

Засновниця медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", секретар профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Яна Зінкевич повідомила про знищення бази батальйону в місті Павлоград Дніпропетровської області в п'ятницю вранці російським ударом.

"Росіяни обстріляли сьогодні вранці Павлоград. Загинули діти, загинули мирні люди, знищено мирні домівки. Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній. Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей", - написала Зінкевич у Facebook.

Вона відзначила, що кожен удар окупантів по цивільних і медиках – "це ще один доказ, що ворог боїться не зброї, а нашої людяності".

"Ми були точкою тепла, порятунку, допомоги, людяності. Наша база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі. Там було ціле наше насичене любов'ю і єдністю життя, а тепер - попіл, руїни, скло і тиша, яка кричить невимовним болем. Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема", - додала депутатка.

Зінкевич оголосила новий збір на 20 млн грн для нової бази батальйону "Госпітальєри".

"Не залишайте нас в біді. Тільки з вашою підтримкою ми можемо рятувати далі. Нам зараз надзвичайно важко, як не було ніколи до цього. Але у нас є ви. І з вашою підтримкою ми впораємось", - написала вона.

 

Теги: #павлоград #госпітальєри

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