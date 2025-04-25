Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

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Внаслідок атаки РФ на Павлоград у п’ятницю загинув працівник шахтоуправління ім.Героїв Космосу Олексій Хлібець та його 15-річна донька, дружина серйозно поранена, повідомив ДТЕК.

"Велика трагедія для всієї родини ДТЕК. У Павлограді ворожий дрон прилетів у квартиру нашого колеги шахтаря-комбайнера Олексія Хлібця з шахтоуправління ім.Героїв Космосу. Життя Олексія та його 15-річної донечки Валерії обірвалося миттєво", – написав енергохолдинг у своєму Телеграм.

ДТЕК уточнив, що дружина Оксана отримала важкі травми, й лікарі зараз борються за її життя.

"Це велика втрата для нашої компанії та всієї шахтарської спільноти. Щирі співчуття колегам, друзям та всій родині Олексія", – зазначив ДТЕК.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки БпЛА в м. Павлоград загинуло три людини, серед яких – неповнолітня дівчинка, ще 15 людей, в тому числі троє дітей, отримали поранення.