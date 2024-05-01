Пресрелізи

12:40 01.05.2024

В Україні стартувала благодійна ініціатива «Із сердечком обирай – госпітальєрок одягай»

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Arm Women Now, перша соціальна ініціатива в Україні з пошиття жіночої уніформи, та компанія "Епіцентр К" об'єдналися задля того, аби забезпечити жіночою формою 500 медикинь медичного батальйону «Госпітальєри».

На жаль, жінки з добробатів не отримують форму від держави, а придбати на ринку можуть лише чоловічу. Перешивати її — це додаткові клопоти, час, кошти, і результат не завжди задовільний.

“Жінки відіграють у нашій боротьбі таку саму роль, як і чоловіки. Але питання в тому, що чоловіча форма, яку шиють, призначена для чоловічої фігури, і жіночі анатомічні особливості не враховані. Активних госпітальєрів на сьогодні близько 1000. З них приблизно половині, тобто, 500-м дівчатам, потрібно забезпечити змінну форму. 

Я дуже вдячна цій ініціативі за те, що дасть нам можливість одягнути нову зручну форму, що значно полегшить виконання нашої роботи, такої непростої роботи, яку ми робимо на волонтерських засадах”, — розповіла госпітальєрка з позивним “Доля”.

Як повідомили у Arm Women Now, форма складатиметься зі штанів, кітелю та убаксу, і матиме вигляд КЛП (костюма літнього польового).

“Ця ініціатива для нас важлива, бо ми усі маємо бути учасниками боротьби, нашої спільної боротьби. Не важливо, чи ви маленький бізнес, чи велика корпорація: ми всі повинні об'єднуватися заради нашої спільної перемоги.”, доповнила Хрестина Кудрява майор Національної гвардії України.

У громадській організації Arm Women Now розповіли, що з середини 2022-го року їм вдалося забезпечити формою вже 6 500 жінок, які займають бойові посади і виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

“Ціль сьогоднішньої благодійної ініціативи — збір коштів, аби одягнути госпітальєрок. Це бойові медикині, які несуть службу як доброволиці, і не отримують заробітну плату — вони знаходяться на самозабезпеченні. Тому зі свого боку докладаємо зусилля і закликаємо усіх українців придбати серденько, наліпку чи будь-яку продукцію завдяки, якій ми зможемо зібрати необхідну суму і одягнути бойових медикинь”, — закликала Ірина Никорак, громадська діячка і засновниця проєкту ArmWomenNow.

Долучитися до ініціативи може кожен. Для цього потрібно придбати ексклюзивні товари із серцем-вишиванкою, а саме: значки-піни та стікери "У самісіньке серце", блокноти, шкарпетки, подушки, пледи, пляшки для води, картини за номерами тощо в ТЦ “Епіцентр” чи онлайн на epicentrk.ua.

Коли ми спілкуватися з медиками з добровольчого батальйону “Госпітальєри”, почули, що жінки, які сьогодні волонтерять і допомагають нашим воїнам на передовій, рятуючи їхні життя, не мають форми. Тож ми задумалися над тим, як ми можемо змінити цю ситуацію.

Ми створили лімітовану колекцію товарів з сердечками. Саме з продажу цих товарів забезпечимо формою тих жінок, які зараз її не мають. А вони зможуть рятувати ще більше життів, почуваючи себе трохи комфортніше”, — додала Ірина Шинкаренко,  заступник голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю та ЗМІ.

Таким чином, покупка благодійних товарів означає особистий внесок у закупівлю форми для жінок-доброволиць медичного батальйону «Госпітальєри».

Теги: #епіцентр #госпітальєри

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