Події

11:40 16.02.2023

Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Кременчуці, жертв немає - голова обладміністрації

1 хв читати
Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Кременчуці, жертв немає - голова обладміністрації

Російські окупанти завдали декількох ракетних ударів по території Полтавської області у ніч на четвер, два з яких припали на об'єкт інфраструктури у м. Кременчук, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Ворог вдарив ракетами по території області. Дві з них влучили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих та постраждалих немає", - написав Лунін у телеграмі у четвер уранці.

Він також повідомив, що під час нічної масованої атаки у Полтавській області було зафіксовано групу ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема у Полтавському районі. "Працювали засоби ППО", - повідомив Лунін.

Теги: #удар #кременчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 16.02.2023
У Павлограді 8 поранених унаслідок ракетного удару, пошкоджено 50 будинків - ДСНС

У Павлограді 8 поранених унаслідок ракетного удару, пошкоджено 50 будинків - ДСНС

09:12 16.02.2023
Окупанти вночі вдарили по Куп'янську, сталася пожежа, постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти вночі вдарили по Куп'янську, сталася пожежа, постраждалих немає - Синєгубов

13:40 15.02.2023
У Покровську вже 12 поранених унаслідок удару окупантів по багатоповерхівці, щонайменше двох шукають під завалами

У Покровську вже 12 поранених унаслідок удару окупантів по багатоповерхівці, щонайменше двох шукають під завалами

11:18 10.02.2023
Унаслідок ранкового ракетного удару по Харківщині 7 поранених, двоє у важкому стані – Синєгубов

Унаслідок ранкового ракетного удару по Харківщині 7 поранених, двоє у важкому стані – Синєгубов

16:15 26.01.2023
Окупанти завдали ракетного удару по будівлі Кочубеївської сільради, одна людина загинула, 4 поранені, їх доправили до лікарень Кривого Рогу

Окупанти завдали ракетного удару по будівлі Кочубеївської сільради, одна людина загинула, 4 поранені, їх доправили до лікарень Кривого Рогу

13:29 26.01.2023
Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

11:08 26.01.2023
У Голосіївському районі внаслідок падіння ракети загинув 55-річний чоловік - КМВА

У Голосіївському районі внаслідок падіння ракети загинув 55-річний чоловік - КМВА

09:30 26.01.2023
У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

10:34 20.01.2023
Окупанти вкотре завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Краматорська

Окупанти вкотре завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Краматорська

12:36 18.01.2023
У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 осіб, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнано

У Дніпрі безвісти зниклими залишаються 17 осіб, 12 тіл і фрагментів тіл не впізнано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

ОСТАННЄ

Ворожий снаряд влучив у будинок у Бериславському районі, загинула подружня пара - Херсонська обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 6 мирних жителів Донеччини за добу

Ілон Маск близький до повернення на перший рядок списку найбагатших людей світу

У РФ виснажилися резерви військової техніки та живої сили, необхідні для наступу, - ISW

Голова ВРП: У нас немає точної інформації про суддів-колаборантів

США мають намір збільшити військову допомогу Україні ще на $10 млрд - Держдеп

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу

У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА