Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Кременчуці, жертв немає - голова обладміністрації

Російські окупанти завдали декількох ракетних ударів по території Полтавської області у ніч на четвер, два з яких припали на об'єкт інфраструктури у м. Кременчук, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Ворог вдарив ракетами по території області. Дві з них влучили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих та постраждалих немає", - написав Лунін у телеграмі у четвер уранці.

Він також повідомив, що під час нічної масованої атаки у Полтавській області було зафіксовано групу ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема у Полтавському районі. "Працювали засоби ППО", - повідомив Лунін.