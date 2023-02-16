США мають намір збільшити військову допомогу Україні ще на $10 млрд - Держдеп

Голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафна Ренд підтвердила, що Вашингтон має намір надати Україні з бюджетних коштів додаткову допомогу $9,9 млрд.

"США надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі $13 млрд, і ми працюємо з Конгресом, щоб надати ще $9,9 млрд найближчими місяцями", - повідомила Ренд журналістам.

Вона додала, що Вашингтон, "як і раніше, прихильний до співпраці з урядом України для підтримки його оперативного потенціалу та надання додаткової бюджетної підтримки в міру необхідності".

Раніше цього тижня газета The Washington Post повідомляла, що уряд США докладає зусиль для того, щоб домогтися схвалення Конгресом додаткового пакета військової допомоги Україні на суму $10 млрд.

Видання зазначило, що, як очікується, про черговий пакет військової допомоги буде оголошено наступного тижня, практично одночасно з повідомленням про впровадження додаткових санкцій щодо Росії.

Водночас газета пише, що низка американських чиновників, які відвідали Україну останнім часом, заявили Києву, що, незважаючи на обіцянки підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", Вашингтон розраховує на ефективніше використання вже наданої допомоги.

Ренд не повідомила, що планується включити до нового пакета допомоги Києву. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін у рамках зустрічі контактної групи з оборони України у Брюсселі заявив, що наразі нагальним завданням Заходу є забезпечення Києва засобами протиповітряної оборони.

"Ми знаємо, що Росія на озброєнні має значну кількість літаків і великий потенціал, - сказав він журналістам. - Ось чому ми наголосили, що нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити Україні якнайбільший потенціал протиповітряної оборони".