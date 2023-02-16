Події

10:56 16.02.2023

США мають намір збільшити військову допомогу Україні ще на $10 млрд - Держдеп

2 хв читати
США мають намір збільшити військову допомогу Україні ще на $10 млрд - Держдеп

Голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафна Ренд підтвердила, що Вашингтон має намір надати Україні з бюджетних коштів додаткову допомогу $9,9 млрд.

"США надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі $13 млрд, і ми працюємо з Конгресом, щоб надати ще $9,9 млрд найближчими місяцями", - повідомила Ренд журналістам.

Вона додала, що Вашингтон, "як і раніше, прихильний до співпраці з урядом України для підтримки його оперативного потенціалу та надання додаткової бюджетної підтримки в міру необхідності".

Раніше цього тижня газета The Washington Post повідомляла, що уряд США докладає зусиль для того, щоб домогтися схвалення Конгресом додаткового пакета військової допомоги Україні на суму $10 млрд.

Видання зазначило, що, як очікується, про черговий пакет військової допомоги буде оголошено наступного тижня, практично одночасно з повідомленням про впровадження додаткових санкцій щодо Росії.

Водночас газета пише, що низка американських чиновників, які відвідали Україну останнім часом, заявили Києву, що, незважаючи на обіцянки підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", Вашингтон розраховує на ефективніше використання вже наданої допомоги.

Ренд не повідомила, що планується включити до нового пакета допомоги Києву. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін у рамках зустрічі контактної групи з оборони України у Брюсселі заявив, що наразі нагальним завданням Заходу є забезпечення Києва засобами протиповітряної оборони.

"Ми знаємо, що Росія на озброєнні має значну кількість літаків і великий потенціал, - сказав він журналістам. - Ось чому ми наголосили, що нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити Україні якнайбільший потенціал протиповітряної оборони".

Теги: #сша #україна #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 16.02.2023
Блінкен у лютому відвідає Німеччину, Туреччину і Грецію

Блінкен у лютому відвідає Німеччину, Туреччину і Грецію

07:36 16.02.2023
Шестеро людей загинули в результаті аварії гелікоптера в США

Шестеро людей загинули в результаті аварії гелікоптера в США

07:19 16.02.2023
У результаті нічної атаки є влучення на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях

У результаті нічної атаки є влучення на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях

04:10 16.02.2023
Міністр оборони США відвідає Естонію

Міністр оборони США відвідає Естонію

19:26 15.02.2023
Уряд Швейцарії спробує домогтися конфіскації активів оточення Януковича

Уряд Швейцарії спробує домогтися конфіскації активів оточення Януковича

17:40 15.02.2023
Глава оборонного відомства Швеції повідомив, що країна розглядає запит України щодо винищувачів Gripen - ЗМІ

Глава оборонного відомства Швеції повідомив, що країна розглядає запит України щодо винищувачів Gripen - ЗМІ

17:20 15.02.2023
Україна отримає від Швеції стільки економічної та військової підтримки, скільки необхідно - прем'єр-міністр

Україна отримає від Швеції стільки економічної та військової підтримки, скільки необхідно - прем'єр-міністр

14:03 15.02.2023
Україна у 2023 році зможе забезпечити населення агропродукцією – голова комітету Ради

Україна у 2023 році зможе забезпечити населення агропродукцією – голова комітету Ради

13:22 15.02.2023
ООН та партнерські організації просять виділити $5,6 млрд для допомоги людям, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення в Україну

ООН та партнерські організації просять виділити $5,6 млрд для допомоги людям, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення в Україну

07:47 15.02.2023
Шеф Пентагону закликав до нарощування постачання Україні засобів ППО

Шеф Пентагону закликав до нарощування постачання Україні засобів ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

ОСТАННЄ

Голова ВРП: У нас немає точної інформації про суддів-колаборантів

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу

У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

Старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів не затягуватиметься, суддівський корпус потребує заповнення вакансій - голова ВРП

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

Окупанти вночі вдарили по Куп'янську, сталася пожежа, постраждалих немає - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА