У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

У Київській області може бути чутно вибухи - у Вишгородському районі проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Там сьогодні, 16 лютого, проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій - роботи планові", - йдеться у повідомленні КОВА.