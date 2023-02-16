Події

10:38 16.02.2023

У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

1 хв читати
У Вишгородському районі в четвер проводитимуться планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

У Київській області може бути чутно вибухи - у Вишгородському районі проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Там сьогодні, 16 лютого, проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій - роботи планові", - йдеться у повідомленні КОВА.

 

Теги: #київська_область #вибухонебезпечні_предмети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 15.02.2023
У Київській області у четвер проводитимуться вибухові роботи

У Київській області у четвер проводитимуться вибухові роботи

18:19 15.02.2023
Прем'єр-міністр Швеції відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від окупації та воєнних дій

Прем'єр-міністр Швеції відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від окупації та воєнних дій

14:12 15.02.2023
На Київщині працює ППО, влада закликає громадян залишатися в укриттях

На Київщині працює ППО, влада закликає громадян залишатися в укриттях

10:21 10.02.2023
Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

09:21 08.02.2023
На Київщині може бути чути звуки вибухів – ліквідація вибухонебезпечних предметів

На Київщині може бути чути звуки вибухів – ліквідація вибухонебезпечних предметів

11:32 05.02.2023
У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

12:40 02.02.2023
У Бучанському районі очікуються планові вибухи - ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Бучанському районі очікуються планові вибухи - ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети

12:03 30.01.2023
На Київщині в понеділок відбуваються навчання саперів – ОВА

На Київщині в понеділок відбуваються навчання саперів – ОВА

12:50 27.01.2023
На Київщині здійснюється ліквідація вибухонебезпечних предметів – ОДА

На Київщині здійснюється ліквідація вибухонебезпечних предметів – ОДА

14:33 26.01.2023
Унаслідок нічної атаки дронів на Київську область пошкоджено п'ять житлових будинків, понад 40 автомобілів - поліція

Унаслідок нічної атаки дронів на Київську область пошкоджено п'ять житлових будинків, понад 40 автомобілів - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

ОСТАННЄ

Голова ВРП: У нас немає точної інформації про суддів-колаборантів

США мають намір збільшити військову допомогу Україні ще на $10 млрд - Держдеп

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

Глава МЗС Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

Старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів не затягуватиметься, суддівський корпус потребує заповнення вакансій - голова ВРП

Голова ВРП: Зовнішнього тиску немає, є зацікавленість у нашій повноцінній роботі

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

Окупанти вночі вдарили по Куп'янську, сталася пожежа, постраждалих немає - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА