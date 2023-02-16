Події

08:07 16.02.2023

За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 6 танків, 1 вертоліт

1 хв читати
За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 6 танків, 1 вертоліт

За добу українські військові знищили 690 одиниць особового складу армії агресора, 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 1 вертоліт, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 140460 (+690) осіб ліквідовано, танків - 3296 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од, артилерійських систем – 2306 (+3) од, РСЗВ – 466 (+0) од., засоби ППО ‒ 239 (+3) од., літаків - 298 (+0) од., вертольотів – 287 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1), крилаті ракети 857 (+0), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од, спеціальна техніка ‒ 219 (+0)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 15.02.2023
Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

19:18 15.02.2023
Українські ракетники уразили пункт управління ворога та два склади з боєприпасами

Українські ракетники уразили пункт управління ворога та два склади з боєприпасами

08:26 15.02.2023
Ворог за добу втратив близько 690 одиниць о/с, чотири танки, чотири артсистеми та дві одиниці ППО

Ворог за добу втратив близько 690 одиниць о/с, чотири танки, чотири артсистеми та дві одиниці ППО

22:02 14.02.2023
У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

08:02 14.02.2023
Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

Втрати російської армії за добу склали 740 одиниць о/с, 3 танки та 2 літаки

07:00 14.02.2023
Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

06:47 14.02.2023
Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні

Противник проводить агітацію про грошові надбавки військових для мотивації до наступу в Україні

06:39 14.02.2023
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, зокрема Донецької, Луганської та Харківської областях

08:17 13.02.2023
За добу ЗС України знищили 560 окупантів, 3 танки

За добу ЗС України знищили 560 окупантів, 3 танки

08:30 12.02.2023
За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

Під час нічної атаки ворог випустив 36 ракет - Залужний

Вночі українські військові знищили 16 ракет

Уночі ворог завдав ракетного удару по Павлограду, попередньо одна жінка загинула, семеро людей поранено

У Львівській області було влучання в об'єкт критичної інфраструктури

ОСТАННЄ

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю

Окупанти вночі вдарили по Куп'янську, сталася пожежа, постраждалих немає - Синєгубов

Під час нічної атаки ворог випустив 36 ракет - Залужний

Вночі українські військові знищили 16 ракет

У результаті нічної атаки у Кропивницькому районі прильоти в об'єкт інфраструктури

Усі відновлені соціальні та адміноб'єкти до кінця 2024 року будуть "безбар'єрними"

П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

Минулої доби ППО знищила гелікоптер Ка-52 і БПЛА противника

Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло шестеро людей, 13 поранено

Голова Світового банку має намір залишити свою посаду до кінця червня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА