За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 6 танків, 1 вертоліт

За добу українські військові знищили 690 одиниць особового складу армії агресора, 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 1 вертоліт, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 140460 (+690) осіб ліквідовано, танків - 3296 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од, артилерійських систем – 2306 (+3) од, РСЗВ – 466 (+0) од., засоби ППО ‒ 239 (+3) од., літаків - 298 (+0) од., вертольотів – 287 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1), крилаті ракети 857 (+0), кораблі /катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од, спеціальна техніка ‒ 219 (+0)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.