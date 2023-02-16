Події

07:29 16.02.2023

За добу ворог завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів

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За добу ворог завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти  стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в четвер уранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Світличне, Стрілеча,  Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка  на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території РФ по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи   Гряниківку і Кучерівку Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку і Степове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Житлівки, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

На бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них – Спірне, Виїмка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка.

На авдіївському та шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 20 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. Також, ворог завдав авіаційних ударів біля Кам’янки та Новомихайлівки.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль, Темирівка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське. Ворожі авіаудари зафіксовано неподалік Новополя та Малинівки.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Іванівку, Токарівку, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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