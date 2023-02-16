Події

07:12 16.02.2023

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки поблизу понад 15 населених пунктів

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Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки поблизу понад 15 населених пунктів

Минулої доби українські військові відбили атаки противника поблизу понад 15 населених пунктів, зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

14 лютого російські окупанти обстріляли м. Чаплинка Херсонської області щоб обвинуватити та дискредитувати ЗСУ.

"За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку з боку тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", - наголошується у звіті.

У Сімферополі тимчасово окупованої АР Крим місцевий "Центр крові" розпочав збір крові у громадян та її доставку з інших станцій переливання крові у Криму. Крім цього, ворог активно проводить пропаганду в установах усіх форм власності, з метою залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення окупантів. Відомо, що відкриваються додаткові станції переливання крові у Ростовській, Білгородській та Воронезькій областях.

Протягом доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Було знищено вертоліт окупантів Ка-52.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління противника, 6 районів зосередження живої сили окупантів та 2 склади боєприпасів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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