Україна самостійно вестиме облік і контроль рухомого складу через "Укрзалізницю"

Уряд України на період дії воєнного стану надав АТ "Укрзалізниця" повноваження щодо ведення обліку та контролю рухомого складу України, а також продукції залізничного призначення, тоді як донедавна обліком опікувалася Рада із залізничного транспорту держав – учасниць Співдружності з дирекцією в Москві.

Відповідне рішення закріплено постановою Кабінету міністрів №133 від 14 лютого 2023 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, Державна служба безпеки на транспорті здійснюватиме контроль за дотриманням вимог безпеки на залізничному транспорті.

У свою чергу Мінвідновлення має затвердити порядок присвоєння номерів рухомого складу та внесення даних про вагони, локомотиви та іншого рухомого складу до автоматизованого банку даних.

Крім того, відомству належить затвердити порядок присвоєння умовних номерів виробників для таврування залізничного рухомого складу, його складових частин, робіт і послуг для використання на залізничному транспорті, затвердити порядок проведення інспекторського контролю продукції залізничного призначення та порядок атестації виробництв з експлуатації та технічного обслуговування рухомого складу та його вузлів.

Як пояснило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в галузі, у зв'язку із збройною агресією РФ Україна розірвала безліч договорів з країною-агресором та угод СНД, зокрема щодо залізничної сфери. Зазначена постанова затвердила право України вести облік та контроль рухомого складу усередині країни.

"Так і має бути. На нашу роботу це ніяк не вплине. У жодному разі це не зменшує конкурентоспроможність, не вводить жодної непотрібної складової, а навпаки це те, що дозволить Україні легше "дихати" і краще почуватися", – сказав співрозмовник. агенції з однієї з приватних логістичних компаній.

Згідно з інформацією зазначеної Ради із залізничного транспорту із 77-го засідання від 22 грудня 2022 року, минулого року Україна переписні матеріали не надавала, тоді як загалом у рамках Ради було переписано 1,505 млн вагонів.

Востаннє "Укрзалізниця" брала участь у 75-му засіданні Ради у вересні 2021 року, а потім "листом... від 03.05.2022 поінформувала про зупинення своєї участі у роботі Ради".