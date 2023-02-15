Генштаб: російські війська продовжують спроби наступати для виходу на межі Донецької та Луганської областей, зазнають втрат

Війська РФ продовжують спроби наступати на східному напрямку з метою виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей - зазнають значних втрат, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках", - ідеться у повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці в середу.

Як зазначають у Генштабі, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. "Визначені підрозділи збройних сил РБ та збройних сил РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах". На полігонах РБ тривають заходи бойової підготовки російських військ.

Водночас противник не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Красне, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території РФ по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області.

На бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, серед них - Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ.

На авдіївському та шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів, зокрема, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому напрямку під обстріли потрапили райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області.

На Херсонщині від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.