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19:03 15.02.2023

Генштаб: У Старобільську окупанти організували військовий шпиталь, відомо про 20 вантажних автомобілів із пораненими, яких привезли до цього шпиталю

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Генштаб: У Старобільську окупанти організували військовий шпиталь, відомо про 20 вантажних автомобілів із пораненими, яких привезли до цього шпиталю

Російська окупаційна влада у Старобільську Луганської області організувала військовий госпіталь у місцевій лікарні, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У Старобільську Луганської області на території хірургічного корпусу місцевої лікарні окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами", - йдеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці в середу.

Як повідомляє Генштаб, хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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