Події

16:51 15.02.2023

Українські воїни чекають на шведські Archer - Зеленський після переговорів із прем'єром Швеції

1 хв читати
Українські воїни чекають на шведські Archer - Зеленський після переговорів із прем'єром Швеції

Президент України Володимир Зеленський відзначив високий рівень оборонної допомоги Швеції та особливо подякував за надання країні гаубиць Archer.

"Швеція тільки останнім часом надала Україні оборонну підтримку на суму близько $1 млрд. Особливо наші воїни чекають на шведські Archer - одні з найкращих у світі артилерійських систем. Оборонна підтримка України - це найкращий спосіб наблизити мир", - сказав він у середу в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

За словами президента, в першому півріччі Швеція головує у Раді ЄС. "Значна частина переговорів була присвячена загальноєвропейським питанням", - сказав він. "Окремо обговорили питання зміцнення ППО і у другій частині розмови обговоримо посилення санкцій", - наголосив президент.

Зеленський особливо відзначив Швецію як країну, що входить до п'яти найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "Один із пріоритетів для нас – "зелена" трансформація енергетики. Це те, де Швеція досягла вагомих результатів", - сказав він.

Теги: #швеція #зеленський #крістерссон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 15.02.2023
Прем'єр-міністр Швеції відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від окупації та воєнних дій

Прем'єр-міністр Швеції відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від окупації та воєнних дій

17:40 15.02.2023
Глава оборонного відомства Швеції повідомив, що країна розглядає запит України щодо винищувачів Gripen - ЗМІ

Глава оборонного відомства Швеції повідомив, що країна розглядає запит України щодо винищувачів Gripen - ЗМІ

17:20 15.02.2023
Україна отримає від Швеції стільки економічної та військової підтримки, скільки необхідно - прем'єр-міністр

Україна отримає від Швеції стільки економічної та військової підтримки, скільки необхідно - прем'єр-міністр

16:03 15.02.2023
Байден залюбки відвідає Україну, коли буде можливість, – Зеленський про можливу зустріч із президентом США

Байден залюбки відвідає Україну, коли буде можливість, – Зеленський про можливу зустріч із президентом США

15:52 15.02.2023
24 лютого розпочнеться новий переможний рік для України - Зеленський

24 лютого розпочнеться новий переможний рік для України - Зеленський

08:02 15.02.2023
Зеленський присвоїв 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗС України почесне звання "Едельвейс"

Зеленський присвоїв 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗС України почесне звання "Едельвейс"

19:23 14.02.2023
В ЄС буде створено робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України

В ЄС буде створено робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України

17:38 14.02.2023
Зеленський обговорив зі главою МЗС Канади подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони

Зеленський обговорив зі главою МЗС Канади подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони

23:22 13.02.2023
Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

Норвегія допомагає нам зміцнюватися на землі, на небі та на морі

23:19 13.02.2023
На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На бахмутському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень, точаться жорстокі бої - спікер Східного угруповання ЗСУ

СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

Над Києвом виявили 6 повітряних куль, імовірно з розвідобладнанням, по ним відпрацювала ППО - КМВА

Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони України - ЗМІ

24 лютого розпочнеться новий переможний рік для України - Зеленський

ОСТАННЄ

На бахмутському напрямку за добу сталося 25 бойових зіткнень, точаться жорстокі бої - спікер Східного угруповання ЗСУ

Мінреінтеграції закликає жителів Херсона та області не створювати масових скупчень, щоб не стати жертвою російських обстрілів

СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

У Великій Британії наразі перебувають понад 160 тис. українців - посол

Над Києвом виявили 6 повітряних куль, імовірно з розвідобладнанням, по ним відпрацювала ППО - КМВА

Єрмак зустрівся з британським істориком Тімоті Гартоном Ешем

Чотирьох виховательок приватного корекційного дитсадка столиці підозрюють у катуванні дітей – прокуратура

Резніков заявив, що залишиться на посаді міністра оборони України - ЗМІ

В Україні запрацювала оновлена кваліфікаційна комісія з дипломування моряків

Відбулися обшуки в IT-компанії MacPaw та у її засновника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА