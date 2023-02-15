Українські воїни чекають на шведські Archer - Зеленський після переговорів із прем'єром Швеції

Президент України Володимир Зеленський відзначив високий рівень оборонної допомоги Швеції та особливо подякував за надання країні гаубиць Archer.

"Швеція тільки останнім часом надала Україні оборонну підтримку на суму близько $1 млрд. Особливо наші воїни чекають на шведські Archer - одні з найкращих у світі артилерійських систем. Оборонна підтримка України - це найкращий спосіб наблизити мир", - сказав він у середу в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

За словами президента, в першому півріччі Швеція головує у Раді ЄС. "Значна частина переговорів була присвячена загальноєвропейським питанням", - сказав він. "Окремо обговорили питання зміцнення ППО і у другій частині розмови обговоримо посилення санкцій", - наголосив президент.

Зеленський особливо відзначив Швецію як країну, що входить до п'яти найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "Один із пріоритетів для нас – "зелена" трансформація енергетики. Це те, де Швеція досягла вагомих результатів", - сказав він.