Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення - ГУР Міноборони України

Втрати ворога зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, для противника вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей залишається пріоритетом, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ситуація на сході. Ми зараз бачимо загострення, серйозні події на сході, звісно, навколо Бахмута, та інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юсов наголосив, що український Донбас тримається, зокрема Бахмут, хоча воїнам важко. Також він зазначив, що РФ має значний мобілізаційний резерв.

"Так, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Та це не зупиняє українські сили оборони. Є плани та механізми реагування на всі виклики", - додав він.

У розвідці наголосили, що ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною. Водночас Юсов не виключив активізації ворожих сил на інших ділянках фронту. Він зазначив, що вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – "мрії путінської команди".